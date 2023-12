Produção na construção cai em outubro na Zona Euro mas sobe em Portugal

A produção na construção desceu 1% em outubro, face a setembro, na Zona Euro e 0,6% na União Europeia (UE), informou esta quarta-feira o Eurostat.em termos de variação mensal. Face a outubro do ano passado foi registada uma subida de 5,8%.Já em termos homólogos foi registada também uma queda, de 0,7% na Zona Euro e 0,4% na UE.Numa análise por setores e em cadeia, na Zona Euro, a engenharia civil registou uma queda de 1% e a construção de edifícios de 0,9%. Em termos homólogos a construção de edifícios caiu 0,6% e a engenharia civil aumentou 0,5%.De acordo com o boletim do serviço estatístico europeu, as maiores descidas homólogas, entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, foram registadas na Eslovénia (-6,1%), na Alemanha e Eslováquia (ambas -2,2%) e França (-2%).Os maiores recuos face a outubro de 2022, por seu lado, observaram-se na Finlândia (-7,3%), Suécia (-4,6%) e Bélgica (-3,5%).