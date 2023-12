Restrições do Fisco no IVA da construção “vão travar reabilitações”

A exigência de que só as obras localizadas em Operações de Reabilitação Urbana (ORU) possam beneficiar de IVA à taxa reduzida vai “acabar com a reabilitação”. O aviso vem do setor da construção, que alerta para o facto de poucas serem as cidades com ORU aprovadas.



Reis Campos, líder da CPCI, diz que estamos perante “um retrocesso”. Miguel Baltazar Filomena Lança filomenalanca@negocios.pt 08:00







A interpretação restritiva que a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tem vindo a fazer - e que foi agora confirmada pelo tribunal arbitral – relativamente à aplicação do IVA a taxa reduzida nas Áreas de Reabilitação Urbana (ARU), representa "um golpe na reabilitação" e está em contraciclo "com o que o país precisa em termos de habitação".



