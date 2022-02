Segurança Social executa gestores por dívida da Elevo

Membros do conselho fiscal e administradores foram chamados a responder pessoalmente por dívidas à Segurança Social do grupo Elevo, que possui ativos como a participação na concessionária Rotas do Algarve Litoral. O grupo assegura que já apresentou as garantias necessárias ao pagamento das dívidas e que “esta é uma questão que está em resolução”.

