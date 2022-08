Só 40% dos pedidos de revisão de preço de obras são aprovados

O número de pedidos de revisão extraordinária de preços, ao abrigo do regime temporário que entrou em vigor em maio para atenuar as subidas abruptas dos custos das matérias-primas, materiais e mão de obra, teve um “aumento muito expressivo” em julho, mas de acordo com Bartolomeu de Noronha, presidente do conselho científico do Observatório das Autarquias Locais (OAL), será no último trimestre deste ano que

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...