Suat Çalbiyik: “Fizemos uma lista de empresas e no topo estava a Cimpor”

Comprar a Cimpor foi uma forma de fazer crescer a divisão cimenteira do fundo Oyak, e que lhe permite ambicionar ganhar quota no mercado global do setor, explica Suat Çalbiyik, presidente da divisão cimenteira, de betão e papel do fundo turco.

