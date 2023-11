Visabeira compra construtora HCI

Leia Também Visabeira adia compra da JdC por falta de notificação à Concorrência

O Grupo Visabeira chegou a acordo para comprar a maioria do capital da empresa portuguesa HCI Construções, informou a empresa de Viseu em comunicado."Reforçará, assim, a sua capacidade na atividade de construção e engenharia civil, até agora desempenhada pela sua subsidiária Edivisa, correspondendo a aquisição da HCI Construções à sua estratégia de expansão neste setor", afirma a Visabeira.A empresa liderada por Nuno Terras Maques antecipa ainda que este processo vá permitir "sinergias entre as duas empresas em termos nacionais". E informa que os atuais acionistas da HCI mantêm-se em funções "e a equipa de gestão permanece inalterada".A HCI Construções, salienta-se no comunicado, "foi a construtora de importantes edifícios de uso privado e coletivo, complexos administrativos, sociais e industriais no panorama nacional", entre os quais "sede da EDP, Nova School of Business & Economics, Fundação Champalimaud, Hospital da Luz, Hospital Lusíadas Porto, Allo – Alcântara Lisbon Offices, Porto Magnum, CAM Fundação Calouste Gulbenkian e Hotel Epic Sana Lisboa".