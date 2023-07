Visabeira fatura quase 800 milhões até junho

Leia Também Visabeira em nova guerra com alemã Mutares na Jayme da Costa

A Visabeira viu os lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) subir 15% para os 111 milhões, nos primeiros seis meses do ano, face ao período homólogo, e alcançou os 797 milhões de euros de volume de negócios, mais 13,4% (+94 milhões).Deste valor global de vendas, a Visabeira Global (holding que agrega os negócios das telecomunicações, energia, tecnologia e construção), é responsável por 681 milhões de euros, ou seja, 85% do total.Em comunicado, o grupo considera que há "uma excelente performance operacional nas atividades de serviços de engenharia de redes de telecomunicações e energia tanto a nível nacional e internacional, assim como nas operações próprias de televisão por cabo e telecomunicações móveis, em Angola, Moçambique e São Tomé"."O Grupo Visabeira mantém como principal estratégia o crescimento das suas atividades ‘core’ – prestação de serviços de engenharia de redes de telecomunicações e energia – no mercado Europeu e Estados Unidos da América", indica em comunicado.Por outro lado, a Visabeira Indústria faturou 91 milhões de euros, um aumento de 5%. Contribui, neste momento, com 11% para o volume de negócios.Já a Visabeira Turismo, Imobiliária e Serviços, que inclui o novo Montebelo Mosteiro de Alcobaça, registou um volume de negócios de 24 milhões de euros, subindo 10%."O mercado europeu, excluindo Portugal, representa uma dimensão cada vez mais relevante para o grupo", tendo em conta que concentra 61% das vendas.Portugal, por outro lado, contribuiu com 178 milhões de euros, mais 18% face ao mesmo período do ano passado. Representa atualmente, 22% de toda a faturação.A empresa tem, neste momento, 4,2 mil milhões de euros de volume de negócios contratualizados.Esta quinta-feira, também a Vista Alegre, detida pela Visabeira, divulgou os resultados à CMVM, comunicando um lucro de 4,6 milhões de euros até junho, face aos prejuízos de 77 mil euros do período homólogo.