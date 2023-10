Visabeira vai comprar totalidade da Jayme da Costa

Leia Também Visabeira fatura quase 800 milhões até junho

O período de exclusividade da Mutares nesta negociação terminou, num processo em que a Visabeira não tem direito de preferência, e o grupo de Viseu apresentou à Core uma oferta pelos seus 50% na Jayme da Costa que, segundo o Eco, foi aceite.

A Visabeira vai comprar à Core Capital os 50% que a sociedade de capital de risco detém na Jayme da Costa, confirmou o Negócios, após a notícia do Eco O grupo alemão Mutares, que está em processo de compra da Efacec, e que tinha deixado em "stand by" as negociações para comprar a Jayme da Costa, perde a corrida para a empresa de Viseu.O Negócios tinha noticiado em julho que a Visabeira fez uma oferta à sócia Core para adquirir os 50% que lhe faltam (a Jayme da Costa é detida a meias por estas duas entidades).A Jayme da Costa tinha sido apresentada como trunfo pela Mutares na corrida à Efacec mas, desde que o Governo anunciou que a Efacec ficaria para os alemães, a Mutares deixou em "stand by" as negociações com os donos da Jayme da Costa.