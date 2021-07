Zagope quer entrar nos projetos do solar

Ferrovia, metropolitanos e energia solar são as áreas em que a construtora portuguesa detida pela Andrade Gutierrez quer atuar no seu regresso ao mercado nacional. Com mil milhões de euros de obra em carteira, a Zagope prevê faturar 220 milhões este ano.

Zagope quer entrar nos projetos do solar









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.