Frederico Varandas eleito o 43.º presidente do Sporting

Frederico Varandas foi eleito o 43.º presidente do Sporting, nas eleições deste sábado, sucedendo a Bruno de Carvalho, que foi destituído do cargo a 23 de Junho.

Lusa

O médico, de 38 anos, foi eleito para um mandato de quatro anos, com 42,32% dos votos.

Varandas foi director clínico do Sporting, entre 2011 e 2018, e desempenhou as mesmas funções no Vitória de Setúbal, entre 2007 e 2011, sendo ainda proprietário de uma clínica de recuperação física.



Frederico Varandas foi eleito o 43º presidente do Sporting Clube de Portugal. #EleiçõesSCP pic.twitter.com/q6GwYXTbQp — Sporting Adeptos (@SCPAdeptos1906) 9 de setembro de 2018

Com a eleição de Varandas, que foi o primeiro a assumir a candidatura à sucessão de Bruno de Carvalho, o advogado Rogério Alves assume a presidência da Mesa da Assembleia Geral do clube, enquanto o juiz conselheiro Joaquim Baltazar Pinto a liderança do Conselho Fiscal e Disciplinar.

Resultados finais:

Frederico Varandas | 8712 votantes, 42,32% dos votos

João Benedito | 9735 votantes, 36,84% dos votos

José Maria Ricciardi | 2594 votantes, 14,55% dos votos#EleiçõesSCP — Sporting Adeptos (@SCPAdeptos1906) 9 de setembro de 2018



Durante a campanha, o médico anunciou a integração dos antigos futebolistas Hugo Viana e Beto na estrutura directiva do clube.

Este foi o acto eleitoral do clube com maior afluência de sempre, com 22.510 sócios votantes, 19.159 de forma presencial e 3.351 por correspondência, de um total de 51.009 com direito a voto.

Além de Varandas, concorriam à presidência dos 'leões' João Benedito (lista A), José Maria Ricciardi (B), Rui Jorge Rego (E), José Dias Ferreira (F) e Fernando Tavares Pereira (G).

A pedido de João Benedito, houve uma recontagem de votos – que confirmou a vitória de Frederico Varandas.

O novo presidente do Sporting tomará posse na segunda-feira, 10 de Setembro, às 19:00.