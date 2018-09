Frederico Varandas assume já hoje a presidência do Sporting

A nova direção do Sporting vai tomar posse às 19h00 deste domingo, em Alvalade, e não na segunda-feira, como estava previsto.

O médico, de 38 anos, foi eleito no sábado para um mandato de quatro anos, com 42,32% dos votos. João Benedito ficou em segundo lugar com 36,84%.

No primeiro discurso aos sócios após conhecidos os resultados, Varandas prometeu a taça de campeão nacional e diz que vai unir o clube.





No final da sua intervenção aos sócios, Frederico Varandas retirou do bolso a medalha de segundo lugar da Taça de Portugal em futebol, conseguida após a derrota na final com o Desportivo das Aves, garantindo que a vai colocar no museu com a taça de campeão nacional.



"É esta medalha que, mais cedo ou mais tarde, vai com a taça de campeão nacional para o museu. Eu prometo, é uma missão e vou cumprir", disse, na sua primeira intervenção após a vitória nas eleições.