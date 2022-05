O treinador português José Peseiro é o novo selecionador da Nigéria, cargo para o qual foi inicialmente apontado em dezembro de 2021, confirmou hoje o porta-voz da federação de futebol daquele país africano (NFF), Ademola Olajire."Espera-se que [José] Peseiro lidere as 'Super Águias' pela primeira vez durante a próxima digressão pelos Estados Unidos, na qual os três vezes campeões africanos enfrentarão equipas do México e Equador", disse Olajire em comunicado.A contratação de José Peseiro, de 62 anos, ex-selecionador da Venezuela, entra em vigor imediatamente após a assinatura do contrato, refere ainda o porta-voz da federação nigeriana.Peseiro já tinha sido anunciado como o eleito para selecionador, após a demissão do alemão Gernot Rohr, mas em fevereiro a federação nigeriana inverteu o rumo e anunciou que manteria no cargo o nigeriano Augustine Eguavoen.A mudança de planos terá estado relacionada com o desempenho da Nigéria na Taça das Nações Africanas (CAN), em que as Supre Águias foram eliminadas nos oitavos de final, pela Tunísia.Terá sido esta competição a levar os dirigentes a optarem por outra solução, com a federação a esclarecer que decidiu aprovar a recomendação do seu comité técnico e de desenvolvimento de manter à frente da equipa Augustine Eguavoen e o adjunto Emmanuel Ammunike, antigo jogador do Sporting.O treinador português vai ter como adjuntos dois ex-futebolistas nigerianos: Salisu Yusuf, que fez praticamente toda a sua carreira na liga da Nigéria, e Finidi George, que jogou no Betis, de Espanha.Esta é a terceira seleção que José Peseiro orienta, depois de ter estado na Arábia Saudita e na Venezuela, da qual saiu no último ano, devido a salários em atraso, entretanto já saldados.Peseiro tinha sido contratado como selecionador da Venezuela em fevereiro de 2020, para preencher a vaga do venezuelano Rafael Dudamel, que deixou o cargo para assinar pelo Atlético Mineiro, no Brasil.