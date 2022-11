Jackpot da Champions: sempre essencial, nunca suficiente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fundamental para equilibrar as contas dos três grandes portugueses — ao mesmo tempo que lhes permite ir apresentando equipas competitivas na Europa –, a Champions vai-se refletindo nos relatórios e contas das SAD com um peso inusitado: em conjunto, Porto, Benfica e Sporting receberam só nas últimas cinco épocas um total de 528 milhões de euros em prémios da UEFA (média de 105,6 milhões por ano). No mesmo período, os resultados líquidos acumulados das três SAD foram negativos em 14 milhões.

Ou seja, sem as competições europeias, os clubes portugueses seriam uma sombra do que são (e não está aqui contabilizada a bilhética dos grandes jogos europeus ou, sobretudo, a valorização que permite dos seus jogadores).

E mesmo isso não chega. Com uma estrutura de custos pesada (para não deixar escapar a entrada na Liga dos Campeões e tentar conquistar o campeonato), e sem a capacidade de outras ligas europeias para rentabilizar bilhética, merchandising ou direitos televisivos, os três grandes recorrem todos os anos à transferência de alguns dos seus melhores jogadores.