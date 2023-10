Índia candidata-se à organização dos Jogos Olímpicos de 2036

O primeiro-ministro da Índia, Narenda Modi, anunciou hoje a candidatura daquele país à organização dos Jogos Olímpicos de verão de 2036, no discurso de abertura da 141.ª Sessão do Comité Olímpico Internacional (COI), em Bombaim.

"A Índia não deixará pedra por mexer nos nossos esforços para receber os Jogos Olímpicos de 2036 neste país. É um sonho histórico e a ambição de 1,4 mil milhões de indianos", declarou Modi, na cerimónia de abertura da sessão.

Leia Também Índia passa a ser o maior utilizador de criptoativos do mundo. Portugal fora do top 20

Ladeado pelo presidente do COI, Thomas Bach, o primeiro ministro elogiou as capacidades organizativas da Índia no âmbito dos eventos desportivos, lembrando o Mundial de críquete, que decorre atualmente naquele país, ou a receção da última Cimeira G20, no campo da geopolítica.

"A Índia está preparada para receber eventos globais em grande escala e o mundo viu isto nessa ocasião", acrescentou, lembrando ainda a inclusão do críquete, desporto rei no sul da Ásia, no programa olímpico para Los Angeles2028.

Esta é a quinta manifestação de intenções para a organização dos Jogos de 2036, depois de México, Indonésia, Turquia e Polónia, com a edição de 2032 'pré-atribuída' a Brisbane, Austrália, candidata única já designada pelo COI, mas ainda não confirmada oficialmente como anfitriã.