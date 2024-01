Estreia das explicações dos árbitros “adiada” na primeira oportunidade

O Sporting-Albergaria, da Taça de Portugal feminina de futebol, encontro da quarta eliminatória da competição, foi a primeira oportunidade para testar o sistema de explicação ao público em tempo real das decisões do árbitro com intervenção do videoárbitro (VAR), que tinha sido anunciada na sexta-feira pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), após a autorização concedida esta semana pela FIFA e pelo International Board (IFAB).





Mas a estreia do sistema foi "adiada".

As 'leoas' qualificaram-se para os quartos de final com um triunfo por 8-0, mas, apesar de todos os lances de golo serem analisados pelo VAR, não houve motivos para a árbitra Catarina Campos (AF Lisboa) explicar ao público, na Academia do clube, em Alcochete, e aos telespetadores qualquer decisão.

O lance da grande penalidade que permitiu a Joana Martins fazer o 5-0 para o Sporting, aos 73 minutos, esteve mais de cinco minutos a ser analisado pelo VAR, aparentemente por possível fora de jogo de Maísa Correia no início do lance, mas a decisão da árbitra de campo acabou por ser confirmada.

Como não houve alteração, não houve motivo para que Catarina Campos explicasse a sua decisão ou sequer o que estava a ser analisado, tal como poucos minutos depois, no 6-0 de Ana Capeta (77), que esteve quase dois minutos a ser revisto.

As 'leoas' venceram por 8-0, com golos de Olivia Smith (02), Diana Silva (45+3, 47), Ana Teles (62), Joana Martins (73, grande penalidade), Ana Capeta (77, 90+3) e Rita Fontemanha (90+6).

A próxima oportunidade para testar o sistema que permite ao árbitro anunciar as decisões tomadas com intervenção do VAR acontece no domingo, no encontro entre Sporting de Braga e Marítimo, também a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal feminina de futebol, que se disputa no Estádio 1.º de Maio, em Braga, às 13:00.

A autorização da FIFA e do International Board (IFAB), revelada na quinta-feira pelo conselho de arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF,) vai permitir que um árbitro possa explicar no estádio, em tempo real, uma decisão factual que tenha tomado, através de um sistema sonoro, enquanto os espetadores em casa ficarão elucidados através da transmissão televisiva.