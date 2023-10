Abuso fiscal apanha número dois de Fernando Santos na seleção nacional

Leia Também Selecionador nacional perde processo de 4,5 milhões contra o Fisco

É a segunda condenação de abuso fiscal que atinge a equipa do ex-selecionador nacional. Depois da condenação de Fernando Santos (pagamento de 4,5 milhões de IRS), chegou a vez do seu número dois: Ilídio Vale.O treinador foi notificado esta semana da sentença proferida pelo Centro de Arbitragem Administrativa (Caad), que o condena a pagar 323 mil euros de IRS, por vantagens fiscais ilícitas obtidas através da sociedade IVRM - Gestão Desportiva Lda., relativas aos anos de 2016 e 2017. Esta é a consequência da aplicação da chamada "cláusula fiscal antiabuso" (n.º 2. artigo 38 da Lei Geral Tributária)Os argumentos da Autoridade Tributária (AT) são praticamente os mesmos. Quer Fernando Santos quer Ilídio Vale constituíram sociedades com o objetivo de pagar menos impostos pela sua atividade de treinador de futebol.Leia mais no Correio da Manhã