Fisco deteta 38 casos de planeamento fiscal abusivo

A diretora-geral da AT autorizou por 38 vezes a aplicação da cláusula geral antiabuso, em 2022. Já tinha acontecido, por exemplo, no caso do ex-selecionador nacional. Sigilo bancário foi levantado 597 vezes.

Fisco deteta 38 casos de planeamento fiscal abusivo









