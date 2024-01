Ações do Sporting saltam quase 10% após notícia de possível venda parcial

Na liderança da corrida à eventual venda da participação minoritária está o Chelsea. O clube inglês assumiu vontade em entrar no capital leonino em junho de 2023, como avançou o jornal inglês "The Mirror" e noticiou o Record.

As ações da SAD "leonina" escalaram 9,5% esta quinta-feira, encerrando nos 0,98 euros e quase voltando à cotação com que estreou o ano (0,99 euros). Durante a sessão, os títulos tocaram os 1,07 euros, o que correspondia a uma subida de quase 19%.A subida de hoje surge após a Bloomberg ter noticiado que a administração da SAD "verde-e-branca" teria iniciado negociações com vista à entrada de um acionista minoritário no capital da sociedade anónima desportiva.