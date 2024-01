Sporting pondera venda de participação minoritária

O Sporting está em conversações para a venda de uma participação minoritária da SAD leonina, avança esta quinta-feira a Bloomberg. Ainda não há certeza que das negociações surja um acordo, disse à agência uma fonte conhecedora do processo, que pediu anonimato.





A reestruturação da dívida do clube em dezembro de 2023 abriu caminho para novos investimentos e permitiu à administração maior controlo sobre decisões de mercado e a possibilidade de entrada de um acionista minoritário, "para que exista um reforço da política de investimento, da melhoria da experiência de todos os sócios e da globalização do clube", anunciou o clube em comunicado.



No final do último ano, o Sporting concluiu as negociações com o Novo Banco para compra dos 51,41 milhões de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) que ainda eram detidos pela instituição financeira e que poderiam ser convertidos em ações até 2026. Com a compra destes VMOC, o clube passa a deter 87,994% da SAD.





Na liderança da corrida à eventual venda da participação minoritária está o Chelsea. O clube inglês assumiu vontade em entrar no capital leonino em junho de 2023, como avançou o jornal inglês "The Mirror" e noticiou o Record.

Dois meses antes, Todd Boehly, dono do Chelsea, recebeu Frederico Varandas e alguns administradores em Stamford Bridge, onde assistiram à disputa entre o clube da casa e o Real Madrid, a convite dos ingleses. Segundo o Record, a viagem teve como objetivo a discussão de temas de mercado.

Ao adquirir uma posição minoritária, Boehly teria direito a voto e influência nas decisões do clube, ainda que a última palavra fosse da SAD, que controla a maioria do capital. Depois de ter adquirido o Chelsea em maio de 2022, o empresário norte-americano admitiu que vê Portugal como "o sítio perfeito" para investir noutro clube de futebol.

Nos últimos anos, grandes investidores têm os olhos postos em clubes de futebol de elite da Europa. Em tempos vistos como ativos valiosos, bilionários e executivos de "private equity" de todo o mundo procuram capitalizar o potencial da receita por explorar deste desporto.

Já no final de 2023, Jim Ratcliffe, magnata da indústria química britânica adquiriu um quarto do Manchester United, um dos maiores clubes do futebol britânico. Também esta quarta-feira, 3 de janeiro, a equipa Portland Thorns, da Liga Nacional de Futebol Feminino, nos Estados Unidos, foi comprada pela família Bhathal por 63 milhões de dólares.







Notícia em atualização





*Texto editado por Inês Santinhos Gonçalves