Adeptos investidores. "Crowdfunding" da F2o Sports procura capital para comprar clube

Os norte-americanos da f2o Sports vão lançar uma nova plataforma que permite aos fãs tornarem-se donos de um clube, onde a empresa detenha uma participação prévia. No fundo, o modelo "fans to owners" vai permitir que qualquer pessoa se torne proprietária de parte do capital de um clube profissional.A partir desta terça-feira, a empresa de Silicon Valley, na Califórnia, através da sua plataforma digital, vai dar "o primeiro passo rumo à compra de um clube de futebol europeu", pode ler-se no comunicado da empresa. Os moldes da operação serão através de uma campanha de "crowdfunding".Além de dar a possibilidade de fãs e investidores poderem ser donos de participações nos clubes de preferência, a empresa permite também que participem ativamente na gestão das equipas."As transações serão realizadas online sob a 'Regulation Crowdfunding', através de um intermediário registado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), seja através de um corretor de ações ou um portal de financiamento, garantindo assim a total transparência, segurança e compliance de todo o processo", explica a f2o Sports, que é regulada pelo supervisor dos mercados financeiros nos Estados Unidos, a SEC."Todas as ações emitidas neste processo são emitidas pela SEC por forma a facilitar a efetivação da propriedade do clube e assegurar a sua validade. Na plataforma f2o, todos os participantes poderão aceder a atualizações do processo, informações sobre o clube e gerir a sua participação que inclui tomadas de decisão relativamente a renovações das equipas desportivas e técnicas, gestão de jogadores e manutenções", revelam também.A empresa quer ser a primeira a comprar um "franchise" desportivo de um clube de futebol Europeu no período de um ano. "A f2o Sports encontra-se atualmente num avançado processo de discussão com clubes profissionais de futebol e está já a dar os primeiros passos em conjunto com algumas das organizações de maior notoriedade desportiva em Espanha", acrescenta.