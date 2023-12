Espanhola de “crowdfunding” imobiliário aterra em Lisboa já com Sintra na carteira

Fundada em 2020 por Antonio Mañas, Rafael Merry del Val e José Navarro, a prestadora de serviços de "crowdfunding" participativo obteve luz verde de Bruxelas para operar em toda a Europa, tendo escolhido Lisboa para abrir o seu primeiro escritório fora de Espanha.

"Da mesma forma, a Wecity foi a primeira plataforma espanhola a financiar um projeto com garantias hipotecárias fora das suas fronteiras. Neste caso, o país escolhido foi Portugal, onde foram financiados 2,3 milhões de euros, numa oportunidade imobiliária localizada em Sintra", revela a empresa de "crowdfunding" imobiliário, em comunicado.

Esta operação, que "foi realizada com o mesmo princípio de garantias hipotecárias utilizado em Espanha, que diferencia a empresa dos seus concorrentes espanhóis", visa a construção de um armazém logístico na Estrada das Ligeiras, em Sintra.

"A oportunidade de investimento consiste num empréstimo com garantia hipotecária de 1º grau, destinado a financiar o cancelamento de uma dívida hipotecária de 1.351.576 euros junto de um fundo de investimento existente sobre um lote de terreno para uso industrial localizado na Estrada das Ligeiras nº 21 a 27, Cacém-Sintra, no qual será desenvolvido um armazém para uso logístico. Além disso, irá cobrir os custos associados à urbanização do terreno e à gestão do projeto", lê-se no sítio da Wecity na internet.

De acordo com a Wecity, "o promotor, proprietário do terreno, assinou no passado mês de julho um contrato promessa de compra e venda com um dos maiores fundos de investimento imobiliário a nível mundial para a venda do ativo por um montante de 6 milhões de euros", sendo que esta transação" está condicionada ao cumprimento de dois pressupostos: "Por um lado, a emissão da aprovação final do alvará de loteamento pela Câmara de Sintra, marco que já foi inicialmente aprovado, e, por outro lado, a resolução e aprovação da Agência Portuguesa do Ambiente (APA)".

Relativamente a este último ponto, "o promotor dispõe de um relatório ambiental de 2016 no qual não foram encontrados sinais de contaminação", afiança, e que "a saída dos investidores da Wecity dar-se-á com a escritura de venda do lote, uma vez cumpridas as condições estabelecidas no contrato de promessa de compra e venda".

Para o terreno em causa, com uma área de 45 mil metros quadrados, prevê-se a construção de um armazém logístico de 22.360 metros quadrados - com uma altura de 13,6 metros -, assim como 18 lugares de estacionamento para veículos pesados e 98 para outros tipos de veículos.





"O promotor aporta um capital próprio de 1.35 milhões de euros (36,9%) do total de 3.65 milhões euros necessários para o desenvolvimento do projeto", sinaliza a Wecity.

Resultado: "O promotor solicita um empréstimo de 2.3 milhões de euros à Wecity, a taxa fixa, para a aquisição do terreno", sendo que este empréstimo tem uma garantia hipotecária de primeiro grau.

"Através da Wecity, pode participar numa operação de empréstimo a taxa fixa com uma taxa de juro anual de 12% para um prazo estimado de 12 meses (6 meses obrigatórios) com a possibilidade de uma prorrogação de três meses adicionais", propõe a plataforma espanhola, realçando que "o rendimento total estimado é de 12% para 12 meses ou 15% se o prazo final for com a prorrogação de três meses".

"O pagamento dos juros + devolução do capital investido será efetuado no vencimento", remata.



Financiou em 2023 mais de 30 milhões de euros em oportunidades imobiliárias

O objetivo da Wecity para 2024 "é ingressar em vários mercados europeus", onde espera ultrapassar o valor de 120 milhões de euros em fundos totais financiados até ao final dos próximos 12 meses.

"Após a abertura do escritório em Portugal, França será o próximo destino da Wecity ", anuncia.

A Wecity assegura que vai encerrar o ano de 2023 com um volume total de transações ("money-in/money-out") superior a 120 milhões de euros na sua plataforma.

"Financiou mais de 55 milhões de euros em oportunidades imobiliárias, dos quais mais de 30 milhões de euros foram financiados no último ano", detalha.

"Em 2023, a Wecity foi também a plataforma imobiliária que mais dinheiro devolveu, proporcionalmente, aos seus investidores", garante.

"Especificamente, em dezembro deste ano, terá devolvido mais de 25 milhões de euros entre dívida e retorno de capital, o que significa o retorno de 10euros entre dívida e retorno de capital, o que significa o retorno de 100% dos compromissos dos promotores, graças ao sucesso dos projetos", conclui.