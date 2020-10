Adidas vai vender a Reebok, 15 anos depois da compra

A Adidas planeia vender a Reebok até março do próximo ano, de acordo com a revista alemã Manager Magazin. O preço da venda não é especificado, mas a VF Corp e a chinesa Anta Sports já manifestaram interesse no negócio, de acordo com a revista.





A Reebok foi adquirida em 2005 pela Adidas por 3,8 mil milhões de dólares (cerca de 3,2 mil milhões de euros). Depois de ter registado no segundo trimestre deste ano uma queda de 44% nas vendas (228 milhões de euros), devido à sua grande exposição nos Estados Unidos, a Reebok foi colocada à venda.





As ações da Adidas estão a subir 2,48% para 281,30 euros após a divulgação da notícia.