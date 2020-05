"O preço do azeite sofreu uma queda muito acentuada, devido a um grande aumento da produção a nível europeu. Por isso, o valor das vendas só aumentou cerca de 1,5 milhões de euros em comparação com o ano passado. Se não fosse o impacto do preço do azeite, o valor das exportações teria subido dois dígitos", sublinhou o responsável, ressalvando que as vendas de azeite têm um "peso significativo" nas exportações totais intermediadas pelo Lidl, que mantém uma parceria com a Sovena.



Os "produtos estrela" do ano fiscal que teve início em março de 2019 e terminou no passado mês de fevereiro foram a pera rocha, com vendas próximas das 12 mil toneladas, a couve coração, com 3,4 toneladas exportadas, e os frutos vermelhos, com 2,3 toneladas vendidas. Na prática, a retalhista atua como interlocutor entre os produtores nacionais, que este ano foram 85, e os seus supermercados europeus.



Outro dos destaques do ano que passou foi o arranque das exportações de laranja do Algarve, que nesta altura "já estão à venda em todas as lojas Lidl na Alemanha", adiantou Bruno Pereira. No total, saíram de Portugal 221 camiões carregados de citrinos algarvios. Desde março, os carregamentos incluem também limões.



No período em análise, a retalhista de origem alemã fez chegar 228 produtos nacionais aos seus supermercados espalhados por 27 países europeus, mais 12% face ao ano anterior. Bruno Pereira destaca o peso nas vendas dos "mercados da saudade", como a Suíça, o Luxemburgo ou o Reino Unido, mas também de Espanha, por ser o mercado mais próximo, e da Alemanha "por ter mais população e mais capacidade de compra".



Foi sobretudo para estes países que saíram de Portugal 26 milhões de pães, oito milhões de artigos de pastelaria e quase um milhão de garrafas de piripiri.



Fora das contas das exportações de produtos nacionais neste último ano ficaram os Estados Unidos. O responsável de compras da retalhista explica que o Lidl chegou a introduzir alguns produtos portugueses no mercado norte-americano, mas que "não houve grande resposta" por parte dos consumidores. Ainda assim, a empresa está nesta altura a "estudar novas oportunidades" neste mercado.



O ano fiscal em análise ainda não inclui o período da pandemia de covid-19, mas Bruno Pereira adiantou que, em março e abril deste ano, houve um aumento das exportações de frutas e legumes de 30%, face ao mesmo período do ano anterior. O responsável garante ainda que não têm sido detetados problemas "nem na cadeia logística nem na disponibilidade de produtos por parte dos fornecedores".



Ainda assim, a pandemia deverá ter impacto nas vendas deste ano, já que o Lidl Portugal começou a trabalhar com novos produtores de queijo e de vinho, que estão a ter dificuldades em escoar produto devido ao fecho do canal Horeca. Para já, está prevista a chegada aos supermercados portugueses de novas marcas de queijo dentro de três semanas, mas o objetivo é vendê-los também para outros países. O mesmo se passa com os vinhos, com o responsável a prometer "novidades para as próximas semanas".

