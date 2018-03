Administração da SAD do Benfica mantém "integral confiança em Paulo Gonçalves"

Benfica emitiu breve comunicado sobre a operação e-toupeira, onde reitera confiança no director do departamento jurídico do Benfica que foi detido no início da semana.

O Benfica anunciou hoje que a direcção do clube e o Conselho de Administração da SAD do Benfica decidiu "manter a sua integral confiança em Paulo Gonçalves, aguardando com serenidade a conclusão do processo e reiterando uma vez mais a sua total colaboração para com as autoridades judiciais".

Num breve comunicado, diz que decidiu tomar esta posição depois de analisada toda a informação disponível e de reuniões dos órgãos sociais com o Departamento Jurídico e posteriormente com os advogados do Sport Lisboa e Benfica.