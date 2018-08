Ajax sobe para máximos de 20 anos após regresso à Liga dos Campeões

As acções do Ajax de Amesterdão estão a registar ganhos ligeiros esta quarta-feira, 29 de Agosto, mas suficientes para colocar os títulos em máximos de mais de 20 anos. A contribuir para este desempenho está o facto de o clube de futebol se ter conseguido apurar para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os títulos ganham 0,39% para 12,75 euros, o que representa o valor mais elevado desde Maio de 1998.

O clube de Amesterdão conseguiu um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões, depois de ontem à noite ter empatado o jogo frente ao Dínamo de Kiev, na segunda-mão do "playoff". Na primeira partida, disputada a semana passada, a equipa holandesa havia derrotado o Dínamo de Kiev por 3-1.

O Ajax esteve fora desta competição nos últimos três anos, regressando assim à maior montra de futebol internacional.

Nos outros jogos, disputados na terça-feira, saíram vitoriosos os Toung Boys, da Suíça, e o AEK, da Grécia.



Esta quarta-feira, 29 de Agosto, é a vez do Benfica entrar no campo do Paok para disputar a segunda-mão do "playoff". A primeira-mão foi disputada no estádio da Luz, na semana passada, tendo o resultado sido de 1-1. Para o Benfica, o jogo de hoje representa uma receita potencial de 43 milhões de euros.



As equipas que se conseguiram apurar para a fase de grupos desta competição vão conhecer os seus adversários no dia 30 de Agosto, altura em que se realiza o sorteio.





O Ajax teve os seus maiores momentos de glória desportiva em 1972 e 1973, anos em que ganhou a Taça dos Campeões Europeus, a prova antecessora da Liga dos Campeões. Em 1987, o clube venceu a Taça UEFA, agora denominada Liga Europa.



O clube é também famoso pela sua formação, tendo dado ao mundo do futebol jogadores como Johan Cruyjff, Frank Rijkaard e Marco van Basten.