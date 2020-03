As contas das SAD em seis gráficos: Águias e leões melhoram, dragões mais no vermelho

Na primeira metade do exercício de 2019/2020 a SAD do Benfica melhora as suas contas, aproveitando o “jackpot” da venda de João Félix. O Sporting conseguiu um avanço modesto na situação financeira. Já o Porto viu as suas contas mais vermelhas e apresenta um capital próprio substancialmente negativo. Veja as contas das SAD dos três grandes do futebol português em seis gráficos.