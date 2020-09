Benfica anuncia venda de Rúben dias por 68 milhões e compra de Otamendi

O SAD do Benfica anunciou em comunicado à CMVM que tem um princípio de acordo com o Manchester City para vender o passe do jogador Rúben Dias por 68 milhões de euros, num negócio que pode chegar perto dos 72 milhões de euros.





O negócio é efetuado por 68 milhões de euros, "acrescido de um valor adicional de 3,6 milhões de euros, dependente da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do Manchester City", refere o comunicado do Benfica, acrescentando que "o referido acordo está dependente da celebração de contrato de trabalho desportivo do jogador com o Manchester City".





Noutro comunicado o Benfica revela que "chegou a acordo com o Manchester City para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Nicolás Otamendi, pelo montante de 15 milhões de euros".



A transferência de Rúben Dias, segundo o Record, é a segunda maior venda da história do clube encarnado, apenas superada pela de João Félix, que foi vendido ao Atlético de Madrid por mais de 100 milhões de euros.





O Benfica troca assim de centrais com os antigos campeões ingleses (perde o titular da Seleção Portuguesa e ganha um ex-Futebol Clube do Porto) num negócio que, no conjunto, rende aos cofres da Luz pelo menos 53 milhões de euros.





Esta operação permite equilibrar as contas da SAD encarnada, que sofreram um rombo devido à eliminação da Liga dos Campeões e depois do clube ter gasto 80 milhões de euros em reforços esta época.