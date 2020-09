Benfica arranca hoje na Liga dos Campeões para tentar arrecadar 37 milhões de euros

relacionados com a distribuição dos direitos televisivos. Caso o Benfica seja eliminado, o Porto fica com 100% da quota destinada a Portugal, pela organização. Se o Benfica conseguir passar, o Porto fica com 60% do montante e o clube da Luz com os restantes 40%.





Começa hoje a corrida do Benfica para chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões. Para isso, os encarnados terão de bater os gregos do PAOK, num jogo de apenas uma mão, e depois os russos do Kransnodar, equipa que arredou o FC Porto da última edição desta prova milionária.Caso se concretize a passagem, a equipa agora treinada por Jorge Jesus arrecada 37,41 milhões de euros, resultantes dos 15,25 milhões atribuídos a todas as equipas qualificadas, mais os 22,16 milhões graças à posição no ranking da UEFA (13.ª posição).Depois, por cada vitória na fase de grupos o Benfica ganha 2,7 milhões de euros, e cada empate vale 900 mil euros para os cofres da Luz. Tudo somado, e caso a equipa tenha uma prestação imaculada na prova europeia, poderá mesmo superar os 50 milhões de euros em prémios.Hoje, as ações do Benfica estão a subir 1,39% para os 2,91 euros por ação. Por norma, tendo em conta os montantes envolvidos, uma boa prestação na prova milionária será benéfico para a cotação do clube da Luz em bolsa.O favoritismo está do lado dos encarnados. Pelo menos, assim o mostram as casas de apostas. A "odd" para a vitória do Benfica frente ao PAOK no site nossaaposta.pt está nos 1,71, enquanto que na bet.pt situa-se nos 1,74, o que significa que cada euro apostado rende 1,71 e 1,74 euros, respetivamente, em caso de vitória no jogo que arranca às 19:00.Ainda assim, o historial recente dos encarnados na Liga dos Campeões não é abonatório, tendo sido eliminado nos últimos dois anos logo na fase de grupos.Na última década, o Benfica superou a fase de grupos apenas por três ocasiões. Na primeira, em 2011/12, foi eliminado nos quartos de final pelos ingleses do Chelsea, ainda com Jorge Jesus à frente da equipa. A segunda vez, já com Rui Vitória, aconteceu em 2015/16, com a derrota também nos quartos de final aos pés dos alemães do Bayern Munique.Na época seguinte (2016/2017) repetiu o feito, tendo sido depois eliminado pelos alemães do Borussia de Dortmund, na primeira eliminatória.Este ano, com as eleições no clube à porta, o presidente Luís Filipe Vieira rasgou os planos que tinha traçado após a saída de Jorge Jesus, aquando da saída do técnico, com base na aposta da formação e em alguma contenção mostrada na hora de comprar reforços estrangeiros.Só neste mercado de transferências, Vieira já gastou 81,5 milhões de euros em reforços, com o avançado uruguaio Darwin Núñez, de 21 anos, a tornar-se o reforço mais caro da história do clube, depois de ter sido contratado por 24 milhões de euros, ao Almeria, que joga na segunda liga espanhola.Já o Futebol Clube do Porto tem entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões, uma vez que ganhou a primeira liga portuguesa na época transata. Por isso, e tendo em conta o 15.º lugar que ocupa no ranking da UEFA, vai arrecadar 35,194 milhões de euros.A este valor acresce ainda o do "market pool",O "market pool" tem um valor total de 292 milhões de euros a ser distribuído pelos 32 clubes que participam na fase de grupos da Liga dos Campeões. O valor a dar a cada equipa depende do mercado televisivo de cada país.