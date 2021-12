Benfica defronta o Ajax e Sporting o Manchester City nos "oitavos" da Champions

O Benfica vai disputar com o Ajax, vencedor do grupo em que o Sporting foi segundo classificado, a passagem aos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Os campeões nacionais, por seu turno, irão encontrar os ingleses do Manchester City nos oitavos-de-final.O sorteio da Champions foi repetido após ter sido detetado um erro no primeiro sorteio, que tinha ditado que as "águias" defrontassem o Real Madrid e os "leões" medissem forças com a Juventus.Salzburgo-Bayern MuniqueManchester CityAjaxChelsea-LilleAtlético Madrid-Manchester UnitedVillarreal-JuventusInter-LiverpoolPSG-Real MadridNota: A primeira mão disputa-se a 15,16, 22 ou 23 de fevereiro; a segunda a 8,9, 15 e 16 de março de 2022.