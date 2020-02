CIES Football Observatory.

Wolverhampton por 38 milhões de euros e a mais recente de Raúl de Tomás, por 20 milhões, ao Espanyol.





Eden Hazard por 100 milhões ao Real Madrid.

A venda de João Félix ao Atlético de Madrid, por 126 milhões de euros, permitiu aos encarnados subir na tabela. A par da venda do jovem português, soma-se também a venda de Raúl Jimenez aoAo nível de compras, o Benfica gastou 64 milhões de euros, sendo que, esse valor foi gasto quase na totalidade com três jogadores: Weigl (20 milhões), Raúl de Tomás (20 milhões) e Carlos Vinicius (17 milhões).À frente dos encarnados surge o Chelsea que obteve 250 milhões de euros com a venda de ativos e gastou 45 milhões. De realçar que o clube londrino esteve impedido pela FIFA de comprar novos jogadores durante estas duas janelas de transferência e só vai poder voltar a fazê-lo no verão de 2020. Neste período, o clube teve apenas autorização para adquirir o passe do médio croata Mateo Kovacic (45 milhões), uma vez que já tinha estado emprestado uma época ao clube, e vendeuA completar o pódio esteve o Ajax que obteve uma balança financeira de 137 milhões de euros (201 em vendas e 64 milhões em compras).O Sporting surge logo depois dos três primeiros lugares do pódio, com um encaixe líquido de 92 milhões de euros, devido sobretudo à recente transferência de Bruno Fernandes para o Machester United e ao volume reduzido que gastou em compras (29 milhões de euros) nas duas últimas janelas de transferência.No lado dos mais gastadores, o Real Madrid surge como o clube que mais gastou nas duas janelas de transferência e que apresenta a balança financeira mais negativa (-181 milhões). O clube espanhol gastou 330 milhões em reforços (Hazard, Jovic e Militão foram os mais caros) e encaixou 149 milhões (Kovacic, Llorente e Raúl de Tomás foram os que renderam mais milhões).Aston Villa (-169 milhões) e Barcelona (-166 milhões) seguem-se na lista dos clubes com balança mais negativa.