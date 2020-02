Três maiores transferências do futebol português foram feitas nos últimos 12 meses

João Félix 126 milhões de euros



O jovem avançado protagonizou em 2019 a transferência mais cara de sempre do futebol português. Bruno Fernandes 55 milhões de euros



O médio "leonino" tornou-se este mês a maior venda de sempre do clube de Alvalade. Éder Militão 50 milhões de euros



O defesa brasileiro esteve apenas uma época no Dragão mas é a maior transferência de sempre do clube. James Rodriguez 45 milhões de euros



O colombiano foi vendido pelo FC Porto ao Mónaco em 2013. Mangala 45 milhões de euros



O central francês saiu do Dragão para o Manchester City em 2014. Falcao 40 milhões de euros



O avançado colombiano saiu do FC Porto para o Atlético de Madrid em 2011. Axel Witsel 40 milhões de euros



O médio belga deixou a Luz para alinhar no Zenit São Petersburgo em 2012. Hulk 40 milhões de euros



O avançado brasileiro saiu do FC Porto para o Zenit São Petersburgo em 2012. João Mário 40 milhões de euros



João Mário era, até esta semana, a maior venda de sempre do Sporting. Ederson 40 milhões de euros



O guarda-redes brasileiro foi vendido pelo Benfica ao Manchester City em 2017.





Já as "águias" incluem no "top 10", além de Félix, Ederson e Witsel. O Sporting conta apenas com as vendas de Bruno Fernandes e João Mário.



Dedo de Jorge Mendes em (quase) todos os negócios

Há um nome comum a praticamente todas estas transferências: Jorge Mendes. O "super-agente" esteve envolvido na transferência de todos estes jogadores, mesmo aqueles que não representava. A única exceção é a mudança de Éder Militão do Dragão para o Real Madrid.



O empresário esteve envolvido em todas as transferências milionárias, quer enquanto representante do jogador, quer como intermediário junto do clube comprador. No caso de João Mário, que rumou de Alvalade para o Inter de Milão no verão de 2016, Jorge Mendes encontrava-se ligado ao fundo QFIL, que detinha 25% do passe do jogador.



Recordes em Braga e Guimarães

Esta "janela de transferências de Inverno" assistiu também a dois negócios "chorudos" dos principais clubes minhotos. O Sporting de Braga vendeu Francisco Trincão para o Barcelona por 31 milhões de euros, o maior negócio de sempre dos "arsenalistas".



Já o "vizinho" Vitória de Guimarães transferiu Tapsoba para o Bayer Leverkusen a troco de 18 milhões de euros, garantindo o maior encaixe de sempre dos vimarenenses.



A transferência de Bruno Fernandes do Sporting para o Manchester United, oficializada no passado dia 29 de janeiro, é a segunda maior de sempre do futebol português. Os 55 milhões de euros, no entanto, são menos de metade do que os 126 milhões pagos em julho do ano passado ao Benfica pelo Atlético de Madrid para a contratação de João Félix.Os últimos 12 meses revelaram-se pródigos em negócios-recorde para os emblemas nacionais: as três maiores transferências de sempre foram "fechadas" neste período. A João Félix e Bruno Fernandes soma-se a saída de Éder Militão do FC Porto para o Real Madrid no ano passado, por 50 milhões de euros.