Benfica lidera em gastos com comissões com 20,3 milhões no último ano

Na tabela divulgada pela FPF, nota para o valor gasto pela SAD dos 'encarnados', que enquanto clube gastaram ainda mais 61,8 mil euros, pelo futebol feminino.O valor está bem acima do campeão nacional FC Porto, que gastou 15,4 milhões com intermediários em transferências e atos contratuais, enquanto o Sporting de Braga fecha o 'pódio' com 9,9 milhões.Os minhotos estão acima do líder do campeonato, o Sporting, que desembolsou 8,5 milhões, e foram o único dos principais clubes a gastar mais do que no período homólogo anterior.Todos os outros decresceram, com as 'águias' a serem os que efetivaram a maior redução, de 34,2 milhões para 20,3 milhões. 'Dragões' baixaram de 23,7 milhões para 15,4 milhões, e os 'leões' passaram de 15,9 milhões para 8,5 milhões.O único outro clube também acima do milhão de euros na lista é o Vitória de Guimarães, com 2,3 milhões, enquanto o Portimonense é o único clube da I Liga que não figura na tabela com qualquer negócio.A maior verba apontada de uma sociedade desportiva na II Liga é a do Estoril Praia, com 246,6 mil. Na lista, nota para os 60 mil euros gastos pelo Santa Cruz Alvarenga, das distritais de Aveiro.