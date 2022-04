Clubes pagaram 305,4 milhões de euros em cinco anos aos empresários do futebol

Leia Também Benfica lidera em gastos com comissões com 20,3 milhões no último ano

Nos últimos cinco anos, os clubes pagaram 305,4 milhões de euros a empresários do futebol, revela esta segunda-feira o Correio da Manhã . Neste montante estão incluídas todas as intermediações envolvendo jogadores inscritos em Portugal, desde a compra e venda de passes, à renovação de contratos ou assinaturas a custo zero.O Benfica foi o clube que mais gastou, tendo atingido 113,7 milhões de euros, o que representa 37% das comissões entregues aos empresários pelas equipas das várias divisões. Este valor é mais do dobro do que gastou, por exemplo, o Sporting, que foi o terceiro clube com montante mais elevado, de 54,6 milhões de euros. Em segundo lugar ficou o FC Porto, que pagou 78,4 milhões de euros a empresários. Sp. Braga e Vitória de Guimarães ocupam o quarto e quinto lugares, respetivamente.Os dados sobre os montantes pagos a empresários são de comunicação obrigatória desde 1 de abril de 2017, à Federação Portuguesa de Futebol.