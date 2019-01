Benfica no top 30 das receitas mas fatura um quinto do Real Madrid

Com 150 milhões de euros de receitas na época 2017/18, o Benfica foi o 30.º clube europeu que mais faturou. Mas a eliminação precoce na Liga dos Campeões poderá atirar as “águias” para fora do top 30, adverte a Deloitte.