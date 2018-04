Este é também o jogo com a maior assistência na época 2016/17, depois do confronto entre Benfica e Sporting ter registado uma assistência de 61.966 pessoas, ao qual se seguiu o encontro com o Brag, onde estiveram 58.826 espectadores.



De acordo com a tabela publicada pelo Record, os jogos da Taça CTT são os que têm menos assistência na Luz, com o confronto do Braga a receber 24.160 pessoas e o do Portimonense 21.355. Este último jogo teve, mesmo, menos adeptos que o encontro da Champions com o Basileia - numa altura em que o Benfica já sabia que não passava a fase de grupos - no qual estiveram 22.470 pessoas. Nesta competição, os jogos com o CSKA (o primeiro da fase de grupos na Luz) e com o Manchester United tiveram, respectivamente, 38.323 e 57.684 pessoas.



Na competição principal em Portugal, o Benfica tem tido assistências, quase sempre, acima dos 50 mil espectadores. Apenas no confronto com Paços de Ferreira (47.309), Feirense (47.207), Vitória de Setúbal (47.632) e Estoril (49.520) ficou abaixo desse valor. Mas desde que ficou apenas a disputar a Liga principal, depois de eliminado de todas as outras competições, as assistências superaram sempre os 50 mil espectadores.



A capacidade oficial nas competições nacionais é de 65 mil lugares.

O Benfica superou a marca de 1 milhão de espectadores nos jogos de futebol no seu estádio esta época.Ao receber, no jogo deste domingo contra o Porto, 63.526 espectadores, o Benfica consegue ultrapassar a marca de 1 milhão se considerados os jogos disputados esta época em todas as provas.Tal como o Record tinha noticiado, até ao jogo com o Porto, o estádio da Luz tinha recebido 941.315 espectadores. O que significa que com os 63.526 adeptos que estão no jogo, confirmados nos écrãs do estádio, a assistência de todos os jogos atinge 1.004.841.