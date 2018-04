Bruno de Carvalho: "Não é o que diz o presidente A ou B que traz violência"

O presidente do Sporting rejeita que seja as posições assumidas pelos líderes dos clubes que trazem violência para o futebol. E, perante os deputados, defende que não são as multas que vão resolver o actual momento do futebol português.

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, considerou esta terça-feira que se está a ter um foco maior no que é acessório e nas consequências do que na causa das coisas, avança o jornal Record . "Se fosse presidente da Liga uma coisa que proporia era que durante duas semanas os presidente dos clubes não falassem", disse o líder leonino, salientando que "não é o que diz o presidente A ou B que traz violência".As declarações foram proferidas no Parlamento, onde decorre esta terça-feira, 3 de Abril, a Conferência 'A violência no desporto' da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.O responsável considera que o facto de se aumentarem as multas, o que tem sido feito pela Federação Portuguesa de Futebol, não produz o efeito desejado.