Canoístas Teresa Portela e Joana Vasconcelos bronze em K2 200 na Taça do Mundo

As canoístas Teresa Portela e Joana Vasconcelos conquistaram hoje a medalha de bronze na prova de K2 200 da Taça do Mundo da Hungria, o segundo pódio garantido por Portugal em Szeged.A dupla portuguesa completou a prova em 39,47 segundos, ficando a 64 centésimas de segundo das eslovenas Janic Ponomarenko e Anja Osterman, que bateram as ucranianas Mariia Kichasova e Liudmyla Kuklinovska por 34 centésimos.Esta medalha, em distância não olímpica, segue-se à de bronze em K1 1.000 obtida no sábado por Fernando Pimenta, que hoje é candidato ao pódio em K1 5.000.Esta manhã, Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela disputam a final dos olímpicos K4 500.