Chuteiras com que CR7 marcou 19 golos à venda em leilão online

Começou a jogar futebol aos sete anos, no Arrentela, Seixal. Seguiu-se o Sporting, onde esteve perto de uma década. Entretanto, foi emprestado ao Real Massamá, depois ao Belenenses, seguindo-se o Estrela da Amadora.

E foi ao serviço do Estrela que, um dia, no aeroporto de Lisboa, tudo aconteceu.

"Estávamos à espera do voo para ir jogar contra o Marítimo e, de repete, vi uma senhora a passar e pensei: ‘É a D. Dolores!’ Fui ter com ela e disse-lhe: ‘D. Dolores, o meu sonho era ter umas chuteiras do Cristiano Ronaldo. Como eu joguei no Sporting, onde ele era sénior, e sempre foi o meu sonho ser um dia como o Ronaldo… mas o meu sonho também era ter uma chuteiras dele’", conta João Pais.

No dia seguinte, quando estava "a aquecer" no campo do Marítimo, é chamado para ir "lá abaixo". A matriarca do clã Aveiro lá estava. "Era a D. Dolores com as chuteiras do Ronaldo. E disse-me: ‘Estas são as chuteiras do Ronaldo, que não são para jogares, mas para guardares. Espero que não, mas se algum dia tiveres um problema na tua vida, poderás fazer um leilão com elas’", ter-lhe-á dito.

O tempo foi passando. João viria a transferir-se do Estrela da Amadora para o Barreirense, onde esteve cerca de um ano, tendo posteriormente emigrado para prosseguir a sua carreira na Alemanha.

"Estive lá um ano e meio, mas as coisas não correram bem. Acabei por desistir", confessa.

Regressou da Alemanha, tendo passado a acompanhar o pai, feirante de etnia cigana.





Há cerca de dois anos, com 26 anos e a passar dificuldades financeiras, decidiu leiloar as chuteiras. "Infelizmente, pensei que eram as pessoas certas que estavam a tratar do leilão, só que, entretanto, no meio da situação, apercebi-me que não estava entregue nas mãos certas", concluiu.

A história de João Pais é contada pelo próprio num vídeo da LeiloSeabra, leiloeira que colocou as célebres chuteiras de CR7 em leilão eletrónico, esta segunda-feira, 22 de fevereiro, com um valor base de 15 mil euros.

"Vou leiloá-las porque vivo na casa dos meus pais… tenho a minha esposa e os meus dois filhos. Passamos um pouco de dificuldades neste momento, ainda para mais por causa da epidemia por que estamos a passar", explica João Pais.

"Custa-me muito desfazer-me de uma coisa que tenho com muito gosto, que já chegaram a dormir debaixo do meu travesseiro, e vai-me custar, mas é por uma boa causa - para ajudar a minha família", justifica o antigo futebolista.

Dolores Aveiro assinou um certificado de autenticidade das chuteiras e gravou um vídeo atestando a veracidade da história.





Feitas exclusivamente para Cristiano Ronaldo através de um molde dos seus pés, as botas tem a sigla CR bordada em ambas, algo apenas presente nas suas chuteiras personalizadas, contando com quatro assinaturas do melhor futebolista do mundo.

Com este modelo, Ronaldo marcou 19 golos ao serviço do Real Madrid.

O leilão online destas chuteiras de CR7 abriu às 10 horas desta segunda-feira, 22 de fevereiro, e decorrerá até às 10h de 23 de março próximo.