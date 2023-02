Clubes movimentaram mais 28% do que em janeiro do ano passado

À boleia do gigante investimento do Chelsea e dos restantes clubes britânicos, esta janela de transferências acabou por fazer movimentar muito mais dinheiro do que no período homólogo. De 1 a 31 de janeiro deste ano, os clubes gastaram 1.633 milhões de euros, de acordo com os registos do Transfermakt, mais 28,43% do que em janeiro de 2022 (quando foram movimentados 1.271 milhões).





...