Decathlon aumenta salário mínimo bruto para 1.040 euros em 2023

A loja de equipamentos desportivos revelou ainda que a este valor será possível somar os prémios mensais de performance (0% a 20%) do salário base, fazendo com que o valor mensal mínimo, caso um trabalhador receba a totalidade do prémio, chegue aos 1.220 euros.



A este valor será ainda possível somar os prémios mensais de performance (0% a 20%) do salário base, fazendo com que o valor mensal mínimo, caso um trabalhador receba a totalidade do prémio, chegue aos 1.220 euros.



Ao mesmo tempo, a Decathlon irá também rever os valores de entrada para funções de liderança intermédia em cerca de 9%.



A Decathlon, loja de equipamento desportivo, vai aumentar o salário base mínimo de todos os trabalhadores efetivos para 1.040 euros brutos - incluindo salário base, que é aumentado para 900 euros, e subsídio de alimentação. A informação foi revelada pela empresa através de um comunicado enviado esta quinta-feira.

A este valor será ainda possível somar os prémios mensais de performance (0% a 20%) do salário base, fazendo com que o valor mensal mínimo, caso um trabalhador receba a totalidade do prémio, chegue aos 1.220 euros.

Ao mesmo tempo, a Decathlon irá também rever os valores de entrada para funções de liderança intermédia em cerca de 9%.

Em comunicado, a empresa explica ainda que "ao longo de 2022, sensível ao contexto socioeconómico vivido, a Decathlon Portugal tomou uma série de decisões para ajudar a melhorar o rendimento e a liquidez" dos trabalhadores.

