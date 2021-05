Dragão vai receber 16.500 espectadores na final da Champions

uma prova de vacinação ou o resultado negativo de um teste à covid-19 (teste PCR com data de 26, 27, 28 ou 29 de maio de 2021; teste rápido de antigénio negativo com data de 28 ou 29 de maio de 2021)", escreve a UEFA no seu site acrescentando que "adeptos oriundos do estrangeiro também terão de respeitar quaisquer restrições e requisitos de entrada e permanência no país que estejam em vigor na altura da final".

A UEFA confirmou esta terça-feira no seu site que o Estádio do Dragão, no Porto, que serve de palco para a final da Liga dos Campeões Europeus de futebol deste ano vai receber 16.500 adeptos, que correspondem a cerca de 30% da capacidade total.Para aceder ao estádio, contudo, vai ser necessário apresentar "O jogo é disputado este sábado, dia 29, entre o Manchester City e o Chelsea.Cada clube vai poder vender 6.000 bilhetes e foram disponibilizados outros 1.700 ao público em geral. Os preços variam entre 70 e os 600 euros, sendo que as vendas estão limitadas a dois bilhetes por compra.Por oposição ao tradicional formato, os bilhetes desta edição da final da Liga dos Campeões vão ser disponibilizados exclusivamente em formato digital, através da aplicação móvel da UEFA - gratuita e disponível para IOS e Android.