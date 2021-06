Final da Liga dos Campeões rendeu 400 mil euros ao F.C. Porto

A final da Liga dos Campeões, disputada entre o Chelsea e o Manchester City no estádio do Dragão, rendeu 400 mil euros ao Futebol Clube do Porto. A informação é avançada esta quarta-feira, 9 de junho, pelo Jornal de Notícias.Segundo o mesmo jornal, esta foi a quantia acordada entre o clube e a UEFA para a realização do jogo, que implicou a cedência do estádio durante uma semana. Nos dias anteriores aos jogos, a UEFA fez algumas obras de melhoria no estádio e manutenção, incluindo pinturas.A final, recorde-se, foi vencida pelo Chelsea, que bateu o Manchester City por 1-0.