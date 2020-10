Eleições do Benfica antecipadas para 28 de outubro

As eleições do Benfica foram antecipadas para a próxima quarta-feira, 28 de outubro. A decisão foi anunciada pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral, Virgílio Duque Vieira, em reunião com as candidaturas, no Estádio da Luz, apurou Record.Entretanto, o clube das "águias" já confirmou, através de comunicado oficial, a antecipação do ato eleitoral.O comunicado da Mesa da Assembleia Geral indica que a impossibilidade de realizar as eleições na data prevista (30 de outubro) decorre "das rigorosas restrições anunciadas pelo Conselho de Ministros, de proibição de livre circulação de cidadãos entre Concelhos, entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro"."De acordo com o previsto agravamento da situação pandémica para os próximos tempos, conforme assumido publicamente pelos responsáveis e especialistas da área da saúde com a inerente implementação das mais variadas medidas de segurança e restrição", a Mesa da Assembleia Geral decidiu antecipar as eleições.

A decisão foi comunicada esta sexta-feira aos representantes das quatro listas candidatas às eleições dos órgão sociais do Sport Lisboa e Benfica numa reunião.





(notícia atualizada com comunicado oficial)