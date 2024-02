Eleições no FC Porto: Villas-Boas bate Pinto da Costa

André Villas-Boas será melhor presidente do FCPorto do que Jorge Nuno Pinto da Costa, segundo o barómetro da Intercampus para o Negócios, Correio da Manhã e CMTV.





Entre os inquiridos, 64% manifestam a sua preferência por André Villas-Boas e apenas 14,5% dão o seu apoio a Pinto da Costa. Já 21,5% não sabe ou não responde à questão "qual destes acha que será melhor presidente para o FC Porto?".





André Villas-Boas, antigo treinador do clube, desafia Jorge Nuno Pinto da Costa, o qual comanda os destinos do FC Porto desde 1982. O atual líder dos azuis e brancos candidata-se ao lugar pela 16.ª vez, enquanto Villas-Boas faz a sua estreia nestas andanças.





Nas últimas semanas, o FC Porto tem estado no centro das atenções mediáticas devido à detenção do chefe da claque do clube, Fernando Madureira, também conhecido por "Macaco", no âmbito da Operação Pretoriano.





Fernando Madureira, que se encontra preso preventivamente, está indiciado pelo Ministério Público dos crimes de ofensas à integridade física no âmbito de espetáculo desportivo, de instigação pública, de arremesso de objeto ou produtos líquidos e de atentado à liberdade de informação.





Estes atos terão sido praticados durante a assembleia geral do FC Porto realizada a 13 de novembro do ano passado.





FICHA TÉCNICA





Objetivo: Sondagem realizada pela Intercampus para a CMTV, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da política nacional, incluindo a intenção de voto em eleições legislativas. Universo: População portuguesa, com 18 e mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal Continental. Amostra: A amostra é constituída por 608 entrevistas, com distribuição proporcional por género, idade e região. Seleção da amostra: A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo/ móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por Região (NUTSII), Género e Idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da População Portuguesa (31/12/2022) da Direção Geral da Administração Interna (DGAI). Recolha da Informação: A informação foi recolhida através de entrevista telefónica, em total privacidade. Os trabalhos de campo decorreram de 6 a 10 de fevereiro de 2024. Margem de Erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de 4%. Taxa de Resposta: A taxa de resposta obtida neste estudo foi de: 63,8%.