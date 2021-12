Espanhol dono do Bordéus lança OPA para ficar com 90% da SAD do Boavista

A Jogo Bonito, sociedade controlada a 88% pelo empresário hispano-luxemburguês Gérard Lopez, lançou esta quinta-feira uma OPA sobre 39,22% do capital da Boavista SAD, segundo um anúncio preliminar divulgado na CMVM.A oferta é obrigatória após o empresário, atual dono do Bordéus e antigo proprietário do Lille e da equipa de Fórmula 1 Lótus F1, ter comprado ações que lhe garantiam o controlo de 50,78% do capital da sociedade anónima desportiva (SAD) "axadrezada".Caso Lopez adquira a totalidade das ações alvo da oferta passará a deter 90% do capital, cabendo os remanescentes 10% ao Boavista Futebol Clube.Lopez comprou os 50,78% do capital da SAD por um milhão de euros, a um preço unitário de 0,56 euros por ação.Quanto à contrapartida na OPA, esta será determinada por um auditor independente a designar pela CMVM, sendo que o valor não poderá ser inferior aos 56 cêntimos pagos pelo empresário espanhol para comprar mais de metade do capital da SAD.Assim, o montante a investir por Lopez na atual OPA, no pressuposto de que consegue adquirir a totalidade das ações alvo da oferta, será, no mínimo, de 768.712 euros.