Administração da Boavista SAD vê OPA de Gérard Lopez como "oportuna"

A administração da sociedade anónima desportiva (SAD) do Boavista considera "oportuna" a oferta pública de aquisição (OPA) do empresário luxemburguês Gérard Lopez, indica a SAD "axadrezada" em comunicado enviado esta sexta-feira à CMVM.A administração justifica a apreciação com as "sérias dificuldades financeiras" que a SAD "tem enfrentado (e atualmente enfrenta)".A CMVM obrigou o empresário a lançar a OPA após ser verificado que tinha adquirido uma participação maioritária no capital da SAD.Não estando a Boavista SAD cotada em bolsa, a contrapartida mínima da oferta será fixada por um auditor independente.