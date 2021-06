Euro2020: Eriksen continua hospitalizado para mais exames

O dinamarquês Christian Eriksen, vítima de um súbito problema cardíaco no sábado, durante o jogo com a Finlândia, mantém-se hospitalizado num estádo estável, revelou hoje a Federação Dinamarquesa de Futebol (DBU)."Hoje de manhã, falámos com Christian Eriksen, que saudou os seus companheiros. A sua condição é estável, mas vai continuar hospitalizado para fazer exames complementares", indicou a DBU no Twitter.Na sequência do problema sofrido por Eriksen no sábado, os trabalhos da seleção dinamarquesa sofreram alterações, tendo uma conferência de imprensa prevista para a manhã de hoje sido anulada, enquanto o treino foi adiado, segundo revelou um canal de televisão dinamarquês.O encontro entre Dinamarca e Finlândia, da primeira jornada do Grupo B, foi interrompido ao minuto 43, depois de o médio ter caído inanimado do relvado.O jogador do Inter Milão, de 29 anos, recebeu assistência médica no relvado, tendo sido efetuadas tentativas de reanimação. O jogador, entretanto, recuperou a consciência e foi transportado para o hospital.O jogo, depois de interrompido pelo árbitro inglês Anthony Taylor, foi retomado mais tarde, após os jogadores dinamarqueses terem conseguido falar com o seu companheiro.A Finlândia acabou por vencer o encontro por 1-0.