Euro2020: Portugal bate Hungria com três golos nos últimos minutos

A seleção portuguesa de futebol iniciou hoje a defesa do título com um triunfo por 3-0 sobre a Hungria, na Puskás Arenas, em Budapeste, em encontro da primeira jornada do Grupo F do Euro2020.Raphaël Guerreiro, aos 84 minutos, e Cristiano Ronaldo, aos 87 e aos 90+2, o primeiro de grande penalidade, apontaram os tentos da formação das 'quinas', que não entrava a ganhar numa grande competição desde o Europeu de 2008.Depois do triunfo face aos magiares, Portugal defronta no sábado a Alemanha, em Munique (17:00 em Lisboa), e a 23 de junho a França, em Budapeste (20:00), sendo que, ainda hoje, germânicos e gauleses medem forças em Munique, a partir das 20:00.