FC Porto defronta Manchester City, Olympiacos e Marselha na Liga dos Campeões

O FC Porto vai defrontar os ingleses do Manchester City, os gregos do Olympiacos e os franceses do Marselha no Grupo C da fase de grupos da Liga dos Campeões em futebol, ditou hoje o sorteio de Genebra, na Suíça.A formação inglesa conta no seu plantel com João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, os gregos são treinados por Pedro Martins, que comanda os compatriotas José Sá, Rúben Semedo, Pêpê e Cafu, e os gauleses têm como técnico o ex-portista André Villas-Boas.A fase de grupos realiza-se em 20 e 21 de outubro (primeira jornada), 27 e 28 de outubro (segunda), 03 e 04 de novembro (terceira), 24 e 25 de novembro (quarta), 01 e 02 de dezembro (quinta) e 08 e 09 de dezembro (sexta e última).