FC Porto vai recorrer de castigo a Alarcón e mantém aposta no ciclismo, diz Pinto da Costa

O presidente do FC Porto garantiu hoje que o clube vai recorrer da suspensão de quatro anos do espanhol Raúl Alarcón, por doping, e afirmou que vai manter a aposta no ciclismo, apesar da polémica.Pinto da Costa (na foto) esclareceu as circunstâncias em que o ciclista espanhol da W52-FC Porto teve um controlo positivo e negou que este estivesse dopado nas Voltas a Portugal que venceu."O ciclista é espanhol e quando veio o inquérito entregou o assunto a um advogado espanhol. Quando saiu esta notícia eu e o senhor Quintanilha, da W52, contactámos o advogado e demos conhecimento do que tinha sido decidido. Na quinta-feira ele chega ao Porto e na sexta vai reunir connosco, porque vamos recorrer da decisão até onde for possível, mesmo nos tribunais internacionais", começou por referir o presidente em entrevista ao Porto Canal.Pinto da Costa garantiu que Alarcón "não estava" dopado quando ganhou as Voltas de 2017 e 2018, lembrando que "em todas as etapas fez controlo e em nenhuma acusou positivo" e "sempre negativo"."Teve um desastre que foi conhecido, em que ficou maltratado e foi operado. Nessa operação tomou medicação que, se estivesse a correr, não podia... A W52 comunicou isso aos organismos. O que foi acusado é que o seu boletim biológico acusou alterações, mas não dizem se foi doping ou se foi fruto dos remédios que tomou por causa da operação. Vamos recorrer até às últimas consequências para defender a honra dos ciclistas e da equipa", reforçou.Pinto da Costa garantiu que, apesar de toda a polémica, a aposta no ciclismo é para manter."Vamos continuar no ciclismo. O problema é que a W52, em oito anos ganhou oito voltas. O grande negócio das farmácias na Volta a Portugal é a venda de Rennie", concluiu.O espanhol Raúl Alarcón (W52-FC Porto), vencedor da Volta a Portugal em 2017 e 2018, foi suspenso por quatro anos por "uso de métodos e/ou substâncias proibidas", segundo a lista de suspensões da União Ciclista Internacional (UCI) atualizada em 09 de março.Segundo a lista de suspensões atualizada, os resultados desportivos de Alarcón são anulados entre 28 de julho de 2015 e 21 de outubro de 2019, pelo que o espanhol 'perde' as Voltas a Portugal conquistadas.O ciclista de 34 anos, que está suspenso até 20 de outubro de 2023, venceu a Volta a Portugal de 2017 diante de Amaro Antunes, campeão da edição especial da prova celebrada no ano passado, e no ano seguinte bateu o também português Jóni Brandão.